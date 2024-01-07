«Он не чувствует давления». Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола — об игре Фодена

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника Фила Фодена после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун». «Горожане» выиграли со счётом 5:0, а Фоден отметился двумя забитыми мячами.

«На нём лежала вся ответственность. Он не чувствует давления. Конечно, он выйдет на другой уровень, потому что он ещё очень молод. Он будет слушаться, он конкурентоспособен, а игра на центральных позициях очень важна. В последних матчах он забил много голов, и их связка с Хулианом [Альваресом] действует очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, на счету 23-летнего игрока четыре забитых мяча и две результативные передачи в последних четырёх матчах «Манчестер Сити».