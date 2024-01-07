Директор «Наполи» прокомментировал будущее Маццари в клубе после разгрома от «Торино»

Директор «Наполи» Марио Мелузо прокомментировал будущее главного тренера команды Вальтера Маццари в клубе после разгрома в матче 19-го тура Серии А от «Торино» (0:3).

«Приносим извинения нашим болельщикам за сегодняшний матч. Этому нет оправдания, даже если у нас были некоторые проблемы и игроки, которые находились в плохой форме.

Мы доверяем Вальтеру Маццарри. Он на 100% часть наших планов, и мы не рассматриваем увольнение тренера», — приводит слова Мелузо журналист Николо Скира в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

Маццари стал тренером неаполитанцев 14 ноября, сменив на этом посту Руди Гарсию. Под руководством Вальтера «Наполи» одержал победу лишь в трёх матчах, при этом команда шесть раз проиграла и один раз сыграла вничью.