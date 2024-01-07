Матч Кубка Испании с участием «Вильярреала» был прерван из-за проблем со светом

Матч 1/16 финала Кубка Испании между «Унионистас де Саламанкой» и «Вильяррелом» (1:1) был прерван из-за технических проблем со светом на стадионе «Рейна София».

В матче до 82-й минуты был счёт 0:0, однако игрок «Вильяррела» Ильяс Ахомаш вывел гостей вперёд. Но уже на 87-й минуте игрок команды из третьего дивизиона Испании Альфред Планас сравнял счёт.

После завершения 90 игровых минут, должно было быть дополнительное время. Однако на стадионе начались неполадки с освещением, из-за чего арбитры приняли решение увести команды в подтрибунное помещение и отменить дополнительное время матча. Дата доигровки встречи пока не объявлена.

На данный момент в 1/8 Кубка Испании прошли мадридский «Атлетико», «Хетафе», «Жирона», «Райо Вальекано», «Реал» Мадрид, «Мальорка», «Сельта», «Севилья» и «Осасуна».