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Бонуччи близок к переходу в «Фенербахче» — Fussball Transfers

Бонуччи близок к переходу в «Фенербахче» — Fussball Transfers
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Центральный защитник берлинского «Униона» Леонардо Бонуччи в ближайшее время может стать игроком турецкого «Фенербахче». Об этом сообщает портал Fussball Transfers.

По информации источника, 36-летний Бонуччи уже попрощался с игроками и персоналом немецкого клуба, в понедельник итальянец покинет Берлин. Стамбульский клуб запланировал медицинский осмотр.

Напомним, Бoнуччи перешёл в «Унион» из «Ювентуса» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл девять матчей во всех турнирах, в кoторых отметился одним голом. Контракт игрокa с берлинским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориeнтировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

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