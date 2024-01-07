Бартон сравнил эксперта-женщину в футболе, которая убила сотни тысяч ушей, со Сталиным

Бывший футболист английского «Манчестер Сити», а ныне главный тренер «Бристоль Роверс» Джои Бартон сравнил эксперта-женщину в футболе Эни Алуко с Иосифом Сталиным.

«Поразмыслив, я чувствую, что был немного резок с Эни Алуко, сравнивая её с Роуз Уэст. Она явно относится к категории Иосифа Сталина/Пола Пота.

За последние несколько лет она убила сотни тысяч, если не миллионы ушей футбольных фанатов. Правила меритократии!», — написал Бартон в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

Ранее Бартон раскритиковал эксперта-женщину Эни Алуко за работу на матче между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном» (0:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

Роуз Уэст — британская серийная убийца, которая вместе со своим мужем Фредом Уэстом пытала и убила девять девушек, а также свою восьмилетнюю падчерицу.

Пол Пот — камбоджийский политический и государственный деятель, который относил себя к последователям марксизма-ленинизма в сталинском варианте реализации, а также считал себя учеником Сталина.