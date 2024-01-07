Экс-голкипер «Крыльев Советов» рассказал о периоде карьеры в «Эвертоне»

Бывший вратарь самарских «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Ян Муха поделился воспоминаниями об этапе карьеры в английском «Эвертоне». Словак принял участие в 10 матчах за три года в клубе из Ливерпуля.

«Пребывание в «Эвертоне» очень помогло моей карьере. Как на личном уровне, так и позволило мне сохранить место основного вратаря в сборной Словакии.

Я не знаю ни одного голкипера, которому бы хотелось быть вторым номером, но АПЛ – это соревнование высшего уровня. Ты занимаешься там своим делом и никогда не знаешь, что может случиться. Ты сыграешь несколько хороших игр и сделаешь себе имя. На этом уровне всегда кто-то наблюдает, поэтому я не жалею, потому что это позволило мне сделать хорошую и долгую карьеру и помогло мне завязать дружеские отношения и контакты на всю жизнь.

«Эвертон» был топ-командой, конкурирующей за высшие места Премьер-лиги. Дэвид Мойес был тренером, у клуба были замечательные болельщики и отличная тренировочная база. Я рассматривал этот переход как огромную возможность для себя, и решение подписать контракт было понятно. Я ни капельки об этом не жалею», — приводит слова Мухи официальный сайт клуба.

41-летний Муха выступал за «Крылья Советов» с 2013 по 2015 год, после чего провёл полгода в аренде в тульском «Арсенале».