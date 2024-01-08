«Манчестер Сити» включился в борьбу за покупку Киммиха – Mirror

Английский «Манчестер Сити» включился в борьбу за покупку игрока мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха, сообщает Mirror.

По информации источника, команда под руководством Хосепа Гвардиолы готова подождать и купить немца летом 2024 года, так как сейчас мюнхенцы требуют за футболиста € 58 млн. Контракт Киммиха заканчивается летом 2025 года, поэтому «горожане» планируют снизить цену трансфера до € 24 млн.

При этом в покупке Киммиха фаворитами являются английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Также футболиста хочет подписать испанская «Барселона», у которой большие финансовые трудности.

В нынешнем сезоне Киммих сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами.