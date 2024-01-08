Тренер «Аталанты» Гасперини — после матча с «Ромой»: Миранчук в потрясающей форме

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил российского полузащитника команды Алексея Миранчука после матча итальянской Серии А с «Ромой» (1:1).

«Он в потрясающей форме. Сегодня я снова выпустил его, и он провёл весь матч. В атаке он проявил себя лучше всех. У нас в нападении много футболистов, приносящих пользу, если каждый сможет давать нам ещё больше, мы сможем оставаться на вершине», – приводит слова Гасперини TuttoAtalanta.

После результата данного матча «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда Жозе Моуринью набрала 29 очков за 19 матчей чемпионата. «Аталанта» же поднялась на шестую строчку. В активе команды Алексея Миранчука 30 очков за аналогичное количество игр.