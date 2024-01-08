Миранчук снова зажёг в Италии! Стал лучшим полевым игроком и огорчил Моуринью

Алексей провёл на поле все 90 минут с «Ромой». Да-да, так иногда бывает.

В чемпионате Италии сформировалась тройка команд, которая явно войдёт в топ-4 по итогам сезона. Речь про «Интер», «Ювентус» и «Милан». А вот претендентов на ещё одно место в Лиге чемпионов много. И едва ли не главными кандидатами являются «Рома» и «Аталанта», которые встречались в Риме между собой в 19-м туре Серии А.

Не хочется сглазить, но, кажется, из российских легионеров дела начинают налаживаться не только у Головина в «Монако». Ударно начался год и для Миранчука в «Аталанте». Он 3 января забил, сделал ассист и предголевую передачу в кубковом матче с «Сассуоло». После такого даже Гасперини выпустил Алексея в основе в чемпионате (лишь третий матч в старте в этом сезоне Серии А).

И прошло лишь семь минут, как Миранчук снова отдал голевую передачу. Россиянин получил мяч на своём правом фланге, ушёл от Льоренте и с левой навесил в штрафную, где Копмейнерс точно пробил головой.

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Хотя в первом тайме «Рома» выглядела получше и имела много моментов, но забила не с самого очевидного пенальти. Карсдорп пробил по воротам, а затем ему в голень Руджери попал по касательной, но шипами. Главный арбитр сначала не увидел фола, но затем посмотрел повтор на VAR и передумал. С «точки» уверенно пробил Дибала – 1:1.

«Рома» — «Аталанта» — 1:1 Фото: Кадр из видео

Во втором тайме «Рома» имела ещё несколько опасных подходов. Буквально с трёх-четырёх метров ударил Хёйсен, но вратарь «Аталанты» вытащил мяч из ближнего угла. Дибала во втором тайме бил ещё больше и довёл количество ударов до шести. В том числе аргентинец бил с углового и через себя в падении, но промахнулся.

«Рома» — «Аталанта» — 1:1 Фото: Кадр из видео

Что касается Миранчука, то он подавал с угловых и штрафных, а ещё заработал на себе три фола. WhoScored поставил ему оценку – 7.1. Ни у кого из полевых футболистов обеих команд нет оценки выше. Столько же – у Копмейнерса, а у вратаря «Аталанты» Карнесекки – 7.3. Команды так и завершили матч вничью, а самым ярким эпизодом второго тайма стала красная карточка Моуринью. Португалец яро эмоционировал в компенсированное время – за это же он получил жёлтую ещё до перерыва. Тренер «Ромы» будет вынужден снова пропустить матч чемпионата Италии.