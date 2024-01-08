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Почеттино высказался о трудностях предстоящего матча полуфинала Кубка лиги

Почеттино высказался о трудностях предстоящего матча полуфинала Кубка лиги
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал об ожиданиях от предстоящего полуфинального матча Кубка английской лиги с «Мидлсбро».

«Я не хочу думать о финале Кубка лиги. Я предпочитаю думать только о «Мидлсбро». Я знаю, что это важно для клуба и команды, потому что, если мы доберемся до цели, это придаст нам заряд энергии. Но нам нужно идти шаг за шагом

Это будет тяжело. «Мидлсбро» — очень хорошая команда, которую мы должны уважать. В субботнем матче против «Престона» был один результат, но в Кубке лиги нас ожидает совсем другая игра, поэтому нам нужно уважать соперника, если мы хотим его победить», – приводит слова Почеттино Pasport.

Напомним, первый полуфинальный матч Кубка лиги между «Мидлсбро» и «Челси» пройдёт в Мидлсбро 9 января в 23:00 по мск. Ответный поединок состоится в Лондоне 23 января в 23:00 по мск.

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