Клопп высказался о трудностях игры с «Арсеналом» в Кубке Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал сложность, которые испытывали «мерсисайдцы» в матче 1/32 Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0).

«У нас не было Эндо, Салаха, ван Дейка, Тьяго, Робертсона, Цимикаса, Байчетича. Нам недоставало группы качественных футболистов. Футбол – сложная штука: иногда все в распоряжении, но чаще бывает так, что кого-то не хватает.

Это сложная игра, никто не приезжает к «Арсеналу» и не выигрывает по щелчку пальцев, так что в этой игре будут сложные моменты. И если мы начнём искать оправдания в том, что нам не хватает игроков — нам конец.

Ребята наслаждались игрой, по крайней мере, во втором тайме. Это действительно здорово. Остаться в игре, которая в первом тайме складывалась так сложно, а потом перехватить инициативу — это очень круто. Особенно на выезде. Я очень доволен обоими таймами, потому что мы можем извлечь пользу из обоих.

Против «Арсенала» сложно играть в принципе, к ним сложно подготовиться, но особенно сложно было в первом тайме, Хаверц и Эдегор играли двух «десяток». Это была схема 4-2-2-2 с широкими флангами, представляющая огромную угрозу», приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Соперник «Ливерпуля» в 1/16 финала станет известен после жеребьевки, которая состоится 8 января. Матчи этой стадии пройдут 27 и 28 января.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво