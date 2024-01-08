Томас Тухель рассказал о планах «Баварии» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о планах мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы хотели, чтобы подписания были совершены ещё до 2 января, но не видим проблемы. Мы спокойны, и лично я тоже спокоен, поскольку знаю, как трудно совершать трансферы зимой. У многих серьёзных клубов, выступающих в Лиге чемпионов, есть свои цели. Мы ищем кого-то, кто поможет нам стать сильнее», – приводит слова Тухеля DAZN.

«Бавария» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Германии, в активе команды Томаса Тухеля 38 очков в 15 матчах.

В следующей игре мюнхенцы встретятся с «Хоффенхаймом». Матч состоится 12 января, начало — в 22:30 мск.

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