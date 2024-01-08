Адольфо Гайч рассказал об интересе со стороны «Галатасарая» и «Бешикташа»

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч, который находится в аренде в турецком «Ризеспоре», рассказал об интересе со стороны «Бешикташа» и «Галатасарая».

«Могу подтвердить, что мной интересовались «Галатасарай» и «Бешикташ», когда я играл за «Сан-Лоренцо» и «Беневенто». Когда я ещё был в Аргентине, ко мне проявлял интерес «Галатасарай». Мне было 19-20 лет, и дела шли очень хорошо. А когда я играл в «Беневенто», то мной уже интересовался «Бешикташ», — приводит слова Гайча Spor Arena.

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец сыграл за «Ризеспор» 14 матчей, в которых забил девять мячей. При этом на данный момент турецкая команда после 18 сыгранных матчей Суперлиги находится на шестом месте с 29 очками.

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