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Карло Анчелотти ответил на вопрос о выборе между Луниным и Кепой

Карло Анчелотти ответил на вопрос о выборе между Луниным и Кепой
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз ответил на вопрос об Андрее Лунине и Кепе Аррисабалаге.

«Вратарь, который играет в Суперкубке Испании, не является первым голкипером команды. У них обоих всё очень хорошо, они будут играть по очереди.

Куртуа провёл легкую тренировку на поле. Его восстановление проходит по плану», – цитирует Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 8 млн. В нынешнем сезоне Лунин провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов.

Кепа выступает за «Реал» на правах аренды. Летом нынешнего года он перешёл в испанский клуб из «Челси».

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