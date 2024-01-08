«Барселона» установила новый клубный антирекорд

8 января, проходил матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Барбастро» и «Барселона». Команды играли на стадионе Муниципал де Барбастро» в Барбастро, Испания. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу сине-гранатовых.

Таким образом, каталонский клуб уже на протяжении 20 матчей не может выиграть с разницей больше, чем в один мяч. Такое происходит впервые в истории «Барселоны». Последняя победа с разницей в более, чем один мяч была одержана 19 сентября в игре с «Антверпеном» (5:0) в Лиге чемпионов.

На данный момент в 1/8 финала Кубка Испании прошли мадридский «Атлетико», «Хетафе», «Жирона», «Райо Вальекано», «Реал» Мадрид, «Мальорка», «Сельта», «Севилья», «Осасуна», «Атлетик» и «Валенсия».