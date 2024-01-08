Фанаты «Интернасьонала» устроили невероятный перформанс арендованному у «Зенита» Ренану

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Защитник «Зенита» Роберт Ренан, присоединившийся к бразильскому «Интернасьоналу» на правах аренды, по приезду был встречен фанатами клуба.

Бразильские болельщики устроили невероятный перформанс на встрече с футболистом, используя музыкальные инструменты, пиротехнику и кричалки. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях клуба.

Ренан выступал за «Зенит» с января 2023 года, куда перешёл из «Коринтианса» на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. Напомним, ранее «Зенит» сообщил, что Ренан перешёл в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Несколько дней назад санкт-петербургский клуб подписал контракт с другим бразильским защитником Нино.