Эрик тен Хаг сообщил, что Мартинес и Каземиро вернулись к тренировкам в общей группе

Главный тренер «Манчестера Юнайтед Эрик тен Хаг высказался о восстановлении после травмы защитника Лисандро Мартинеса и полузащитника Каземиро.

«Они уже давно вернулись на траву, но сейчас они приступили и к командным тренировкам. Не полностью, но частично, и теперь им предстоит сделать следующие шаги, которые, конечно, займут несколько дней. Думаю, даже недель», — приводит слова тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.

Мартинес получил травму колена в матче 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:1), несмотря на это, он вышел в матче с «Брайтоном» (1:3) и «Баварией» (3:4), чем усугубил повреждение. Аргентинец сыграл шесть матчей в сезоне-2023/2024.

Каземиро выбыл из-за травмы после матча 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (0:3). В нынешнем сезоне 31-летний бразилец сыграл12 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

После 20 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в АПЛ с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45 очков).

«МЮ» победил, хотя не победил, а «Реал» не победил, хотя победил. ХиТ #165