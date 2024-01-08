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Айван Тони — о дисквалификации: я наказал себя, почти не смотрел футбол за это время

Айван Тони — о дисквалификации: я наказал себя, почти не смотрел футбол за это время
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Нападающий «Брентфорда» Айван Тони, почти отбывший восьмимесячную дисквалификацию, рассказал о жизни во время периода без футбола. Напомним, в мае 2023 года форвард был отстранён от футбола за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает через восемь дней — во вторник, 16 января.

«Это было что-то вроде американских горок… Я почти разлюбил футбол. Я не смотрел его некоторое время. Это было своеобразным наказанием себя», — приводит слова Тони Mirror.

В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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