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«Наше поколение борется до конца». Защитник «Спартака» Бабич — об игре за сборную Сербии

«Наше поколение борется до конца». Защитник «Спартака» Бабич — об игре за сборную Сербии
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Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич высказался об игре за национальную команду. Он назвал попадание сербов на Евро-2024 успехом.

«Мы все прошли одну школу. Попасть на чемпионат Европы после долгого ожидания – это успех.

Наше поколение всегда борется до конца. А когда это не работает, мы пытаемся найти решение. В матче с Германией мы не сдались, хотя всего несколько дней назад у меня был вирус. Однако я хотел быть на поле любой ценой, а гол – это награда для всей команды.

В нашем коллективе царит согласие и уважение. Все хотят выйти на поле, надеть майку своей сборной. Мы подбадриваем друг друга, когда тяжело, празднуем вместе и будем продолжать в том же духе. С 15 лет защищаю цвета Сербии. А когда меня не было в списке сборной, я терпеливо ждал возвращения», — приводит слова Бабича MaxBetSport.

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