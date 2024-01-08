Булыкин: Салтыков придётся ко двору в «Локомотиве» и проявит себя в следующем сезоне

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о приобретении железнодорожниками нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.

«Крылья Советов» всё время продают молодых футболистов. А в «Локомотив» уже не первый раз. Учитывая, как Пиняев и Глушенков адаптировались в «Локомотиве», Салтыков тоже придётся ко двору и у «Локомотива» получится заиграть новыми красками и подняться выше в турнирной таблице.

С учётом того, что Салтыков проведёт остаток сезона в аренде в «Крыльях», это покупка на будущее. Думаю, чтобы не терять игровую практику или проявить себя ещё лучше, у него есть время в «Крыльях Советов». Но я бы уже сейчас попробовал его в «Локомотиве», и уже сейчас Салтыков пригодился бы. Но, видать, есть какие-то договорённости. Думаю, он проявит себя в «Локомотиве» в следующем сезоне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.