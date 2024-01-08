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«Вест Хэм» не фокусируется на подписании экс-вингера «Тоттенхэма» Бергвейна

«Вест Хэм» не фокусируется на подписании экс-вингера «Тоттенхэма» Бергвейна
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Вингер «Аякса» и сборной Нидерландов Стивен Бергвейн не является ключевой целью «Вест Хэма» в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, кроме 26-летнего футболиста, «молотобойцы» работают над подписанием ещё нескольких игроков на аналогичную атакующую позицию. Бергвейн рассматривается руководством «Вест Хэма» лишь как альтернативный вариант.

Ранее Бергвейн выступал за «Тоттенхэм» с 2020 по 2022 год. В текущем сезоне вингер провёл за «Аякс» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно о переходе защитника «Вест Хэма» Тило Керера в «Монако».

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