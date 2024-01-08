Экс-голкипер «Эвертона» Муха — о конкуренции с Ховардом: у меня не было возможности играть

Экс-вратарь «Эвертона» и «Крыльев Советов» Ян Муха вспомнил о конкуренции с бывшим голкипером «ирисок» Тимом Ховардом. По словам словацкого игрока, у него не было шансов выиграть конкуренцию у американского партнёра по команде. Муха присоединился к «Эвертону» в 2010 году.

«Тим тогда был на пике. В то время он был одним из лучших в лиге. И дело не только в этом. Он практически всегда был здоров. Ховард просто не давал мне возможности играть! Не могу отрицать, что временами это было очень тяжело. Конечно, любой футболист хочет играть регулярно. Я всегда старался быть на 100 процентов готовым, чтобы в случае чего выйти на поле», — приводит слова Мухи официальный сайт «Эвертона».

Ховард покинул «Эвертон» в 2016 году. Ян Муха в 2013-м перебрался в «Крылья Советов».