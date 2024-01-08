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Экс-игрок «Локомотива» Тарасов рассказал о своих доходах после завершения карьеры

Экс-игрок «Локомотива» Тарасов рассказал о своих доходах после завершения карьеры
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Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился информацией о своих финансовых доходах после завершения профессиональной карьеры футболиста.

«Могу ли сказать, что в 2023 году зарабатывал больше, чем на пике карьеры? Могу сказать, что не меньше. Уровень, который мне нужен для поддержания комфортной жизни, есть. Он сохранился, есть планы вырасти ещё больше. Я развиваюсь в разных направлениях. Есть и бизнес, и разные истории, которые приносят мне доход», — сказал Тарасов в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».

На протяжении 15-летней карьеры Тарасов выступал за такие клубы, как «Томь», «Москва», «Локомотив», «Рубин» и «Велес». На данный момент экс-футболист является совладельцем медийной команды «Родина Медиа».

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