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«Сначала были вообще копейки». Тарасов раскрыл уровень зарплат в «Томи»

«Сначала были вообще копейки». Тарасов раскрыл уровень зарплат в «Томи»
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Бывший российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал об уровне зарплат в футбольном клубе «Томь», за который он выступал в период с 2006 по 2008 год.

«Сколько платили в Томске? Могу сказать, что мне не платили шесть месяцев зарплату. Там были задержки просто. А по зарплате я не помню уже. Сначала были вообще копейки, потом подняли до $ 3 тыс. В тот период это были очень хорошие деньги. По сравнению с тем, что было в Москве. Рассчитались? Да, конечно. Но с паузами», — сказал Тарасов в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.

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