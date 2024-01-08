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Клопп: ван Дейк смотрелся дерьмово перед матчем с «Арсеналом», поэтому и не вышел на поле

Клопп: ван Дейк смотрелся дерьмово перед матчем с «Арсеналом», поэтому и не вышел на поле
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему центральный защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк не принял участия в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0). Ранее сообщалось, что игрок обороны заболел перед встречей с «канонирами».

«Дерьмово выглядеть – трудная задача для Вирджила. Но перед игрой с «Арсеналом» он смотрелся именно так, поэтому мы приняли решение отправить его домой. Надеюсь, командное выступление в матче с «канонирами» помогло ему», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

В текущем сезоне ван Дейк провёл за «Ливерпуль» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

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