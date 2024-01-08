Захарян — о тренировках в Испании: пауз мало, все выкладываются на 100 процентов

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, чем отличается тренировочный процесс в Испании от России.

«Интенсивнее, всё время на спине кто‑то висит. Думаю, всё это от тренировок, все работают на 100 процентов, все выкладываются, чуть уровень другой. Насколько тренировки тяжелее, чем в РПЛ? В плане нагрузок потяжелее, но не сказать, что небо и земля. Все ребята тренируются максимально, у тебя нет времени подумать и отдохнуть, пауз мало. На этом фоне тяжелее тренироваться. Первое время я приезжал в отель, спал сразу после тренировок, тяжело было. Но со временем привыкаешь, сейчас нормально переношу», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

Напомним, Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». В 12 матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне 20-летний россиянин сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в € 15 млн. «Реал Сосьедад» после 19 туров чемпионата Испании занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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