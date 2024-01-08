Захарян — о «Реале Сосьедад»: самым трудным для меня было начало, сейчас кайфую

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что было для него самым сложным после перехода в испанский клуб, а также рассказал о своей роли в командном прессинге.

«Что было самым трудным за эти полгода? Самым трудным было начало, когда я только приехал, заболел пару раз. Сейчас я наслаждаюсь, кайфую и работаю, доволен. Моя роль в командном прессинге? Зависит от позиции, в центре поля по‑другому, на краю иначе. Что делать, знал уже до этого, потому что чуть схожее с временами Сандро Шварца в «Динамо». Мне доносят идеи через перевод на английский. Это трудная работа, но тут и тренировки нелёгкие. Если хорошо тренируешься, то выдерживаешь», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

Напомним, Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». В 12 матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне 20-летний россиянин сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в € 15 млн. «Реал Сосьедад» после 19 туров чемпионата Испании занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

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