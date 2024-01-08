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Ионов назвал тройку лучших игроков РПЛ в 2023 году

Ионов назвал тройку лучших игроков РПЛ в 2023 году
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Бывший футболист «Краснодара» и сборной России Алексей Ионов рассказал, кого считает лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги в 2023 году. Интересно, что он выделил тройку игроков из одной команды — «Краснодара».

«Лучшими игроками в 2023 году я назову тройку из «Краснодара»: Сперцян, Черников и Кривцов», — приводит слова Ионова Metaratings.

Напомним, «Краснодар» завершил первую часть сезона-2023/2024 на первом месте. «Быки» ушли на зимний перерыв, имея в своём активе 38 очков. Действующий чемпион, «Зенит», за 18 матчей набрал на два очка меньше и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Алексей Ионов выступал за «Краснодар» с 2020 по 2023 год. Он провёл в составе «быков» 85 матчей и забил 13 голов.

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