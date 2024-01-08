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VAR не будет работать на полуфинальных матчах Кубка английской лиги

VAR не будет работать на полуфинальных матчах Кубка английской лиги
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Система видеоповторов (VAR) не будет задействована на четырёх полуфинальных матчах Кубка английской лиги — 2023/2024. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, на стадионе одного из полуфиналистов, «Мидлсбро», не предусмотрен VAR. Поэтому, в соответствии с регламентом Кубка лиги, во всех играх 1/2 финала в этом году система видеоповторов использоваться не будет.

На полуфинальной стадии за путёвку в решающий матч турнира сразятся «Челси» с «Мидлсбро» и «Ливерпуль» с «Фулхэмом». Команды проведут друг с другом по два матча — дома и на выезде. Первые полуфинальные матчи состоятся 9 и 10 января, ответные запланированы на 23 и 24 января. В прошлом сезоне победителем турнира стал «Манчестер Юнайтед», обыгравший в решающем матче «Ньюкасл» — 2:0.

Кубок английской лиги - 2023/2024
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