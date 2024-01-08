Зырянов: совет для всей страны — стройте стадионы с крышами

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Константин Зырянов высказался о проблемах российского футбола в условиях сильного мороза и снегопада. Напомним, в конце минувшего календарного года возникла масса дискуссий по поводу необходимости изменения формата чемпионата. Часть матчей 17-го и 18-го тура РПЛ прошла в условиях сильнейшего снегопада.

«В наше время об этом тоже говорили, но нам матчи так же не переносили и мы играли. Бывает же, что и передвигать некуда. И тогда всё — играйте. Конечно, лучше делать это в комфортных условиях. Поэтому совет для всей страны — стройте стадионы с крышами, вот и всё.

На существующих аренах это [возведение крыши], конечно, сделать сложно», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент из команд Российской Премьер-Лиги стадион с крышей есть только в распоряжении санкт-петербургского «Зенита».