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Агент Миранчука рассказал, покинет ли Алексей «Аталанту» зимой

Агент Миранчука рассказал, покинет ли Алексей «Аталанту» зимой
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, покинет ли его клиент итальянский клуб в зимнее трансферное окно.

«Леша занимается любимым делом. Зимой он вряд ли перейдет куда-то, а летом посмотрим. Может быть, будет предложение. Мы ждём, и не без оснований», — приводит слова Шпинёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 15 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Миранчука с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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