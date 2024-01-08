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Гурули: Кварацхелия ушёл от своего футбола — должен играть, как играл раньше

Гурули: Кварацхелия ушёл от своего футбола — должен играть, как играл раньше
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Бывший футболист «Гавра» и сборной СССР Гия Гурули заявил, что игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия должен играть так, как играл раньше.

«Думаю, что Хвича ушёл от своего футбола. Он должен играть так, как играл раньше. Но я бы отметил ещё один момент. Везде есть такое, что когда неизвестный человек приходит в клуб, его принимают как иностранца, ему помогают. Но когда он начинает хорошо играть, ему перестают давать пас.

Я смотрел матч «Наполи», где левый защитник дал первый пас на 38-й минуте! Что-то в этом не так. Как так можно? Дать первый пас на 38-й минуте — я не могу найти ответ на этот вопрос. Не могу сказать, любит он Хвичу или нет, но это же профессионализм. Ты доложен играть 90 минут для команды, а не для себя», — сказал Гурули в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Хвича в нынешнем сезоне сыграл за неаполитанцев в 25 матчах во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и пятью ассистами.

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