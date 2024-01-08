«Вадим Евсеев – сумасшедший!» Ян Дюрица — о бывшем партнёре по «Сатурну»

Бывший защитник подмосковного «Сатурна» и московского «Локомотива» Ян Дюрица рассказал о бывших одноклубниках по «Сатурну» Вадиме Евсееве и Дмитрии Лоськове.

«При мне в «Сатурне» появились такие ветераны, как Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Дмитрий Кириченко? Конечно, я знал о них, как о классных футболистах, но они оказались ещё и отличными людьми. Лоськову уже не хватало скорости, но насколько же он был умным футболистом, мог отдать гениальный пас.

Евсеев – дурак в хорошем смысле этого слова. Он бы сломал всех. Если он набрал на взвешивании лишний вес, то тебе лучше с ним не сталкиваться – можно в больницу уехать. Евсеев – сумасшедший. На тренировках ломал людей. Если кто-то на поле ошибался, то всё, ты становился для него красной тряпкой», — приводит слова Дюрицы Metaratings.

Напомним, Вадим Евсеев в России выступал за такие команды как московские «Спартак», «Торпедо» и «Локомотив», подмосковный «Сатурн» (с 2007 по 2010 год) и тульский «Арсенал». Защитник стал шестикратным чемпионом страны и четырёхкратным обладателем Кубка России. Также Евсеев играл за сборную России. В данный момент Вадим Евсеев является главным тренером «Кубани».

Ян Дюрица выступал за подмосковный «Сатурн» с 2006 по 2008 год, успев поиграть вместе с Евсеевым два года. В 2009 году Дюрица перешёл московский «Локомотива», за который выступал до 2016 года.