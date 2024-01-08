В «Челси» высказались о возможной покупке форварда этой зимой

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о том, обязательно ли клубу приобретать нового нападающего в январское трансферное окно.

«Нет, нет, нет. Мы, как всегда, оцениваем состав. Вчера и сегодня у нас был разговор с владельцами и спортивными директорами. Мы, как и другие команды, ищем варианты и возможности.

Но я очень счастлив, потому что у нас есть [Армандо] Броя, у нас есть разные игроки, которые могут играть на позиции нападающего, и нам нужны наши игроки второй линии нападения, чтобы помогать команде забивать голы и выигрывать матчи. Я очень доволен составом. Конечно, если что-то появится, мы объявим об этом», — приводит слова Почеттино ВВС.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе форварда «Ромы» Пауло Дибалы в клуб из Лондона.