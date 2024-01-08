Нападающий «Факела» Долгов высказался о вариантах продолжения карьеры

Форвард воронежского «Факела» Александр Долгов высказался о возможных вариантах продолжения карьеры. Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний игрок футболист не полетел на сборы с командой Сергея Ташуева, так как не подходит под философию игры главного тренера.

«Варианты есть, общаемся. Эти варианты — в РПЛ? В том числе, да», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Долгов провёл девять матчей в составе «Факела», в которых отметился лишь одним забитым мячом. В данный момент воронежский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 18 матчей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.