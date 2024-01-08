В ЦСКА – о Келлвене: наш № 2

В московском ЦСКА показали видео с лучшими действиями игрока команды Келлвена в первой части сезона.

«Наш № 2. Келлвен», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА

Напомним, ранее под вторым номером в армейском клубе играл Марио Фернандес, который провёл в команде 10 лет. Летом 2022 года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, однако через полгода перешёл в бразильский «Интернасьонал», который покинул через несколько месяцев. Уже летом 2023 года Марио скандально перебрался в санкт-петербургский «Зенит».

Келлвен перешёл в армейскую команду осенью 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4,5 млн при рыночной стоимости € 7 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.