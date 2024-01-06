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Защитник ЦСКА Келлвен вызван в олимпийскую сборную Бразилии вместо Ренана

Защитник ЦСКА Келлвен вызван в олимпийскую сборную Бразилии вместо Ренана
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22-летний правый защитник ЦСКА Келлвен включён в обновлённый список олимпийской сборной Бразилии, сообщает официальный сайт Конфедерации бразильского футбола (CBF). С 20 января по 11 февраля бразильские олимпийцы примут участие в южноамериканском отборочном турнире на ОИ-2024 в Париже, который пройдёт в Венесуэле.

Сообщается, что Келлвен вызван в олимпийскую сборную вместо 20-летнего центрального защитника Роберта Ренана, права на трансфер которого принадлежат «Зениту». 4 января официальный телеграм-канал петербуржцев сообщил об аренде Ренана в бразильский «Интернасьонал» сроком до конца 2024 года.

Бразилец Келлвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года. В 16 матчах текущего сезона за красно-синих во всех турнирах защитник забил один гол и отдал четыре результативных паса.

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