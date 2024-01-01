Брат Франца Беккенбауэра подтвердил проблемы со здоровьем у экс-игрока «Баварии»

Вальтер Беккенбауэр, брат экс-защитника национальной команды Германии Франца Беккенбауэра, рассказал о состоянии здоровья бывшего футболиста.

«Если я скажу, что всё хорошо с его здоровьем, то я совру, а я не хочу врать. Нет, там далеко не всё хорошо», — приводит слова Беккенбауэра ITASportPress.

Ранее бывший игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус заявлял, что у Франца Беккенбауэра ухудшилось самочувствие.

Франц Беккенбауэр — трёхкратный победитель Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный чемпион Германии, чемпион Европы 1972 года, чемпион мира 1974 года. В роли главного тренера Беккенбауэр становился обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Франции, чемпионом Германии, а также чемпионом мира 1990 года.

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