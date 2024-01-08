Тренер «Челси» Почеттино высказался об отсутствии VAR в полуфинальных матчах Кубка лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал отсутствие системы видеоповторов (VAR) на четырёх полуфинальных матчах Кубка английской лиги — 2023/2024.

«Это ещё одна вещь, с которой нам нужно быть осторожными, потому что мы уже привыкли играть с VAR. Нам нужно помнить об этом и проявлять осторожность. Это не беспокойство, просто размышления вслух. Мы должны по-другому подходить к этому вопросу. Теперь дело за арбитром, а нам нужно быть осторожными. Я не говорю, что это лучше или хуже, просто по-другому», — приводит слова Почеттино ВВС.

На полуфинальной стадии за путёвку в решающий матч турнира «Челси» сразится с «Мидлсбро», а «Ливерпуль» — с «Фулхэмом». Команды проведут друг с другом по два матча — дома и на выезде. Первые полуфинальные матчи состоятся 9 и 10 января, а ответные запланированы на 23 и 24 января.