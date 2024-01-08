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Воспитанник «Зенита» Евсеев раскрыл зарплаты игроков во Второй лиге

Воспитанник «Зенита» Евсеев раскрыл зарплаты игроков во Второй лиге
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Полузащитник «Текстильщика», а также воспитанник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Евсеев рассказал, какие зарплаты получают футболисты в ЛЕОН Второй лиге.

«Сейчас говорю не про «Текстильщик», а конкретно про Вторую лигу. Насколько я знаю, минимальная зарплата — 50 тысяч рублей, максимальная — 800 тысяч. Это только зарплата.

Премии? Везде по-разному, но, пожалуй, от 10 до 30 тысяч рублей. Стартовый состав получает 100%, вышел со скамейки, наверное, около 50%», — сказал Евсеев в выпуске на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Евсеев — воспитанник академии «Зенита». С лета 2023 года полузащитник играет за «Текстильщик», который выступает во Второй лиге, дивизион А, группа «Серебро». В сезоне-2022/2023 россиянин играл за «Уфу» на правах аренды и провёл за этот клуб 21 матч в Мелбет Первой лиге, забив четыре гола.

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