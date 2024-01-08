Источник: «Адана Демирспор» ведёт переговоры о расторжении контракта с Балотелли

Турецкий «Адана Демирспор» ведёт переговоры о расторжении контракта с нападающим команды Марио Балотелли, сообщает журналист Ягыз Сабунджоглу в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, Балотелли покинул турецкую команду и отправился в Италию для лечения колена. Напомним, итальянский форвард получил травму колена в конце ноября 2023 года и с тех пор восстанавливается.

В нынешнем сезоне Марио сыграл за «Адану Демирспор» пять матчей в турецкой Суперлиге, где отметился тремя забитыми мячами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.

На данный момент «Адана Демирспор» после 18 сыгранных матчей Суперлиги располагается на седьмом месте с 28 очками.