Судья в Эквадоре избил игрока, который полез на него с кулаками

Главный судья матча эквадорской лиги ответил футболисту, который полез на него с кулаками.

Футболисту команды не понравилось решение главного арбитра, и он начал агрессивно что-то говорить в адрес судьи, после чего схватил его за футболку. Эквадорский судья по правилам решил наказать игрока – свистнул и скорее всего хотел показать карточку.

Футболист сразу же начал бить кулаками арбитра, однако судья в такой же манере стал отвечать игроку. Остальные же участники матча попытались остановить драку, а потом просто стояли и смотрели.

На данный момент после 15 сыгранных матчей эквадорской Серии А лидером чемпионата является «ЛДУ Кито» с 36 очками. Далее располагаются «Барселона Гуаякиль» (32), «Аукас» (25) и «Дельфин» (24).