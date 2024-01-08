В «Енисее» отреагировали на слухи об интересе к Александру Мостовому

Пресс-служба футбольного клуба «Енисей» отреагировала на информацию о том, что клуб хочет назначить Александра Мостового на пост нового главного тренера команды.

«Без комментариев», — приводит слова пресс-службы «Енисея» «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что красноярский клуб заинтересован в Александре Мостовом и рассматривает его как одного из кандидатов на пост нового главного тренера команды. Также ранее сообщалось, что бывший тренер «Нефтехимика» и «Рубина» Юрий Уткульбаев может возглавить «Енисей». Красноярский клуб ведёт переговоры с 54-летним тренером, но стороны ещё не достигли конкретной договорённости.

Отмечалось, что Уткульбаев – не единственный кандидат в тренерском шорт-листе «Енисея». Возглавить красноярский клуб может также Спартак Гогниев, ранее работавший в «Химках» и в «Алании».