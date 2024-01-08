Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение в «Енисей»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение в красноярский «Енисей».

«Да, звонок действительно был. Но на данный момент никакой конкретики. Я открыт для предложений. В том числе от топ-клубов», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В 2005 году Мостовой завершил профессиональную карьеру игрока. С конца августа он проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии Российского футбольного союза (РФС).

На данный момент «Енисей» после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиги располагается на 10-м месте с 24 очками. При этом енисейская команда в этом сезоне прошла до 5-го круга Фонбет Кубка России, где проиграла «Волгарю» со счётом 0:1.