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Артур, которого хочет подписать «Зенит», прилетит в Россию на этой неделе — Романо

Игрок бразильского «Палмейраса» Артур, которого хочет подписать санкт-петербургский «Зенит», прилетит в Россию на этой неделе, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, сделка сине-бело-голубых с агентством Talents Sports, которое представляет интересы Артура, завершена, поэтому о трансфере игрока в стан сине-бело-голубых будет объявлено в скором времени.

Сумма трансфера составит € 18 млн и будет выплачена «Зенитом» по схеме € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов.

В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с «Палмейрасом» рассчитано до конца декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.