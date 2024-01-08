Внук Льва Яшина высказался о смерти Франца Беккенбауэра

Василий Фролов, внук легендарного советского вратаря Льва Яшина, прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Напомним, сегодня, 8 января, стало известно, что Беккенбауэр скончался в 78 лет.

«Мне было четыре года, когда Льва Ивановича не стало, но вот Валентина Тимофеевна рассказывала, что они хорошо дружили. Один раз Франц Беккенбауэр приезжал к ним домой. Они вместе сидели на кухне, разговаривали. Он даже пиво немецкое с собой привёз и подарил Льву Ивановичу. Они были хорошими друзьями. Думаю, он приезжал чаще.

Для всего мирового футбола это большая потеря. Он лучший защитник столетия. Это утрата для немецкого футбола», — приводит слова Фролова «Матч ТВ».

Напомним, во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие «Баварию» и «Гамбург», а также за американский «Нью-Йорк Космос». Также Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.

Кроме того, бывший футболист дважды выиграл награду «Золотой мяч» (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз — немецкую Бундеслигу, четыре раза — Кубок Германии, а также по разу завоевал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.