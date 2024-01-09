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Артета на матче с «Ливерпулем» порвал штаны в области паха

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:2) порвал штаны в области паха.

Фото: Кадр из трансляции

Испанский специалист вместе со своим помощником находился на тренерской скамье. В одном из моментов Артета разгневался и поднял ноги из-за чего у Микеля порвались штаны в области паха.

Напомним, в Кубке Англии обе команды вступали в борьбу за трофей только на стадии 1/32 финала. Мерсисайдцы в следующем этапе турнира сыграют либо с «Норвичем», либо с «Брайтоном».

При этом в 1/16 Кубка Англии этого сезона уже прошли «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Лестер», «Испвич», «Ковентри», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут», «Брайтон», «Плимут», «Шеффилд Юнайтед», «Блэкберн», «Саутгемптон», «Уотфорд», «Суонси Сити», «Челси», «Шеффилд Уэнсдей», «Манчестер Сити», «Рексем», «Вест Бромвич» и «Лидс».