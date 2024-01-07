«Мы превосходили лучшую команду Европы». Артета — о поражении «Арсенала» от «Ливерпуля»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:2).

«Когда превосходишь лучшую команду Европы, и создаешь такое количество моментов… Я не видел, чтобы другая команда делала против то, что сделали сегодня мы. Но этого недостаточно. Реальность такова, что этого недостаточно.

Послушайте, я же не говорю, что надо играть хуже «Ливерпуля» – и тогда мы победим. Когда моя команда играет с такой уверенностью, что я могу сделать? Я в любом случае поддерживаю их на сто процентов. Это то, что у нас есть на данный момент, и мы должны продолжать играть в том же стиле и быть более эффективными», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, в Кубке Англии обе команды вступали в борьбу за трофей только на стадии 1/32 финала. После результата данного матча «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Арсенал» же, в свою очередь, закончил своё участие в турнире в текущем розыгрыше, вылетев в 1/32 финала.