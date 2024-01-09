Спортивный директор «Наполи» допустил, что игроков команды могут закрыть на базе

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо допустил, что игроков неаполитанской команды могут закрыть на базе. Ранее «Наполи» разгромно проиграл в матче итальянской Серии А с «Торино» со счётом 0:3.

«Мы приносим извинения нашим болельщикам за этот матч. Команда немного неузнаваема, и мы думаем над тем, как мотивировать её, чтобы всё пришло в норму.

Планирует ли «Наполи» закрыть игроков на базе, чтобы помочь им лучше сконцентрироваться на футболе? Мы встретимся на базе и решим. Мадзарри? Клуб, я и команда ему доверяют, – приводит слова Мелузо Football Italia.

Неаполитанцы на данный момент находятся на девятом месте в Серии А с 28 очками после 19 сыгранных матчей.

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