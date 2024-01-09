Роналду выложил фото с голым торсом из зала, показав физическую форму

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал фото с тренировки в зале в своих соцсетях.

На фотографии Роналду выполняет упражнения а гантелями.

Фото: Соц.сети Криштиану Роналду

Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн. «Аль-Наср» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 46 очков в 19 матчах чемпионата.

Ранее португалец выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами, обогнав Гарри Кейна, Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанда и других именитых футболистов.

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